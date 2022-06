In einem ersten Meinungsaustausch ging es zunächst darum, die Ausgangssituation darzustellen und die Bedarfslage zu ermitteln.In den letzten zehn Jahren seien etwa 20 000 Spätaussiedler ins Emsland gezogen. Dazu kämen über 3 500 Ausländer und Asylbewerber oder anerkannte Asylberechtigte, die im Emsland eine vorläufige oder endgültige Heimat gefunden hätten. Die Integration dieser Gruppen stelle in einem Hauptzuzugsgebiet wie dem Emsland eine Generationenaufgabe dar, stellte Kuckuck fest. Für die Eingliederungshilfe benötige man neben einer reibungslosen Zusammenarbeit der verschiedenen sozialen Träger vor Ort deshalb auch finanzielle Hilfe von Bund und Land.

Einen besonderen Schwerpunkt stelle die notwendige Integration junger Aussiedler im Bereich Lathen-Werlte-Sögel sowie im Raum Spelle-Freren dar. In diesen Gemeinden seien, wie ein Vertreter der Polizeiinspektion Emsland ausführte, vermehrt Auffälligkeiten mit Rohheitsdelikten wie schwere Körperverletzung feststellbar, die sich zumeist innerhalb der Gruppe der jungen Aussiedler abspielten. Dazu komme ein verstärkter Drogenkonsum bei einem Teil der Jugendlichen. Diese Problemgruppen könnten mit der momentanen Personalausstattung nicht ausreichend betreut werden. Die zuständigen Sozialarbeiter könnten oft nur noch als ,,akute Krisenmanager" arbeiten, statt langfristig angelegte präventive und nachhaltige Hilfe leisten zu können.

Die Kreisverwaltung will hier weitere Hilfe organisieren, einfordern und anbieten. Dazu gehöre zum einen die Einrichtung und Leitung des Netzwerkes zum besseren Austausch der verschiedenen Organisationen untereinander, zum anderen die nachdrückliche Darstellung der Notwendigkeit der Integrationsprojekte in den emsländischen Städten und Gemeinden bei Land und Bund. Konkret sprach sich das Netzwerk dafür aus, für das Jahr 2003 die Förderung von Integrationsprojekten durch den Bund in den Samtgemeinden Lathen und Spelle einzufordern.