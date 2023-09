Wie das Klimabündnis Meppen bekannt gibt, nehmen neben Fridays for Future auch viele andere Gruppierungen am globalen Klimastreik am 15. September teil. Demnach werden auch BUND, NABU, die Bürgerinitiative Exit 233, die Klimagruppe Emsland Mitte, die ADFC-Ortsgruppe Meppen, Amnesty International-Gruppe Meppen sowie Bündnis 90/Die Grünen vertreten sein.

Demonstrationszug durch Meppen

Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr auf dem Windthorstplatz in Meppen mit einem Demonstrationszug zum Rathaus und zurück zum Windthorstplatz. Dort befinden sich nach Angaben des Klimabündnisses Informationsstände und es gebe verschiedene Möglichkeiten, sich aktiv zu beteiligen. Darüber hinaus gebe es einen Plakatwettbewerb.

Fridays for Future fordert eine konsequente Klimapolitik, was sich in der Einführung eines sozialgerechten Klimageldes in Kombination mit einer angemessenen CO₂-Bepreisung sowie einer Verschärfung des Klimaschutzgesetzes ausdrücken soll.