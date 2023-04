An der Kläranlage am Schützenhof in Meppen wird gebaut Foto: Corinna Schwanhold/dpa up-down up-down Kläranlage am Schützenhof wird gebaut Meppen: Kläranlage am Schützenhof bekommt neuen Zulauf Von Reinhild Wilmes | 22.04.2023, 10:16 Uhr

Die Arbeiten zum Bau eines neuen Zulaufbauwerkes an der Kläranlage am Schützenhof in Meppen haben begonnen. Der alte Zulaufschacht des Pumpwerkes war in die Jahre gekommen.