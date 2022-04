'"'Die lange Pause hat uns und den neuen Liedern gut getan! Wir werden alles geben, was wir haben'"', versprechen die Musiker, die als eher unbekannte Punkband vor mehr als zwei Jahrzehnten gestartet sind. Von kleinen Clubs über Hallen spielten sich die '"'Toten Hosen'"' bis in die größten Stadien der Republik. '"'Livekonzerte sind das, was wir immer noch am geilsten finden'"', äußerte sich Sänger Campino einmal in einem Interview. '"'Das ist das Ursprünglichste, das Herzstück, der Grund, warum wir mal angefangen haben'"', sagte er.

Entstanden sind die '"'Toten Hosen'"' aus der Düsseldorfer Kultband '"'ZK'"'. Im Dezember 1981 gab die Spaßtruppe ihr letztes Konzert im '"'Okie Dokie'"' in Neuss. Nur wenige Wochen später rief '"'ZK'"'-Sänger Campino seinen Freund Kuddel an, fragte Andi Meurer, ob er Bass spielen könnte. Walter November, Fabsi, Trini Trimpop und Michael Breitkopf (Breiti) komplettierten die Gruppe, die ihr erstes Konzert Ostern 1982 in Bremen gab.

Damals waren Punks noch Außenseiter, wurden beschimpft und angepöbelt. Entsprechend lange dauerte es, bis die Jungs nach einigen wenigen Achtungserfolgen mit ihrem Schlager-Cover-Album zum ersten Mal in die deutschen Albumcharts schafften. Das Pseudonym '"'Die Roten Rosen'"' und eine CD-Cover à la '"'Sex Pistols'"' verhalfen ihnen zu ihren ersten größeren Radioeinsätze. Mit dem Album '"'Ein kleines bisschen Horrorschau'"' gelang Campino & Co. 1988 der Durchbruch. Auf dem Album war unter anderem der Song '"'Hier kommt Alex'"'. Danach folgte Hit auf Hit wie '"'Bis zum bitteren Ende'"', '"'Bommerlunder'"' und '"'Altbierlied'"'. Mit der Single '"'Zehn kleine Jägermeister'"' schaffte es die Band bis an die Spitze der Charts.

Den Spaß an der Party haben die '"'Toten Hosen'"' nie verloren. Auch nicht, als es in den 80er Jahren Auftrittsverbote für die Punkband hagelte: Heino war wegen ihrer Heino-Parodie vor Gericht gezogen und hatte gesiegt. Eine Kirche in Bayern wurde außerdem nach einem anzüglichen Videodreh wieder neu geweiht. Und die Bayernkicker regten sich über den Song '"'Bayern'"' so auf, dass sogar die '"'Sportschau'"' über dieses Hasslied berichtete.

Zu den Höhepunkten der Konzerte des Quintetts zählt sein Auftritt am 28. Juni 1996 vor 60000 Fans im Düsseldorfer Rheinstadion. Allerdings wurde diese Mega-Party von einem tragischen Zwischenfall überschattet: Ein 16-jähriges Mädchen kam damals im Stadion um.

In Meppen werden die '"'Toten Hosen'"' im Programm unterstützt von der Gruppe '"'Silbermond'"' ('"'Symphonie'"'). Die Mitglieder hatten sich in ihrer Heimatstadt Bautzen bei einem Musikprojekt mit dem Namen '"'TenSing'"' kennen gelernt. In der Stadt, in der früher Erich Honecker zu DDR-Zeiten unliebsame Arbeiter und Bauern hinter '"'schwedischen Gardinen'"' (manchmal auch für immer) verschwinden ließ, übernahm die Nach-Wende-Jugend das musikalische Zepter. In diesem Falle die Formation '"'Jast'"', die in ihrer Anfangszeit Rockmusik mit englischen Texten machte und ihre Version bekannter Hits zum Besten gab. Bis hierher verlief die Geschichte der Band haargenau wie die so vieler anderer Newcomer. Dass eine Combo aber bereits drei Monate nach ihrer Gründung einen Preis einheimste, ist nicht ganz alltäglich. Während viele Mitbewerber um den Bandwettbewerb '"'BEAT'"' des Landkreises Bautzen bereits längere Zeit zusammenspielten, gelang es '"'Jast'"', ihnen die Trophäe vor der Nase wegzuschnappen. Weitere Wettbewerbs-Meriten sammelten sie im weit entfernten badischen Freiburg, wo sie immerhin den zweiten Platz beim '"'Soundcheck 2001'"' belegten. Nur zwei Monate später konnten sie sich beim '"'Music Act 2001'"' die oberste Podest-Stufe sichern. Im September 2001 wanderten die englischen Texte in die Tonne. In Ermangelung der richtigen Ausdrucksweise versuchten Stefanie und Co. es von da an mit ihrer Muttersprache.