Bei dem Gespräch mit den zuständigen Beamten stellte sich heraus, dass die Polizei bereits ein umfassendes und abgestuftes Maßnahmenpaket entwickelt hat, das in naher Zukunft in Zusammenarbeit mit der Stadt Meppen, dem Landkreis Emsland und den Wirten in der Bahnhofstraße umgesetzt werden soll.

Die SPD ist, wie es in einer Presseerklärung heißt, überzeugt, dass diese Pläne geeignet und erforderlich sind, die Situation rund um die Bahnhofstraße zu entschärfen. Die Einzelheiten sollen demnächst der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Für die Politik haben sich nach Ansicht der SPD im Rahmen der Diskussion vor allem zwei Aufgabenfelder herauskristallisiert: Zum einen bedürfe die städtische Gefahrenabwehrverordnung einer Überprüfung und Anpassung. Insbesondere die Regelungen zum übermäßigen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit nach Paragraf 3 dieser Verordnung seien zu verbessern.

Zum anderen müsse nach Auffassung der SPD die Zusammenarbeit der städtischen Gremien mit dem Präventionsrat verbessert werden. Hier seien eine engere Verzahnung und ein besserer Austausch der Ideen und Konzepte erforderlich. Die SPD werde sich im Rat und den zuständigen Ausschüssen darum kümmern.

Die von der CDU ins Gespräch gebrachte Einschaltung privater Sicherheitsdienste hingegen lehnt die SPD ab. In den Discos und Lokalen könne dies sinnvoll sein – letztendlich sei das eine Entscheidung des Betreibers. Außerhalb der Lokalitäten hätten diese privaten Sicherheitsdienste keine Befugnisse, die über die Eingriffsmöglichkeiten jedes anderen Bürgers hinausgehen. Die SPD ist deshalb der Auffassung, „dass die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit eine Kernaufgabe des Staates ist“ und nicht auf Private abgewälzt werden könne bzw. dürfe. Dafür sei dieser Bereich zu sensibel.