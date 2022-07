„Soccer for change“ in Teglingen: Die Veranstalter sind mit dem Erfolg sehr zufrieden. FOTO: Sandra Quatmann up-down up-down Geld für Subotic-Stiftung Meppener Fußballturnier ermöglicht Trinkwasserbrunnen in Äthiopien Von Tobias Böckermann | 27.07.2022, 15:01 Uhr

„Gutes tun und Spaß dabei“ – unter diesem Motto haben Sandra und Johannes Quatmann ein „soccer for change“-Fußballturnier in Meppen organisiert. Dank ihrer Idee entsteht ein neuer Trinkwasserbrunnen in Afrika.