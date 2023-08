Aufruf zur Demonstration Fridays for Future streikt in Meppen wieder fürs Klima Von Kerstin Lüken | 19.08.2023, 10:08 Uhr Fridays for Future ruft zum Klimastreik in Meppener Innenstadt auf. Symbolfoto: Lars Schröer up-down up-down

Fridays for Future veranstaltet im September einen Globalen Klimastreik mit Demonstrationen in ganz Deutschland. Auch die Meppener Ortsgruppe plant Aktionen in der Innenstadt.