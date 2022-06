Die Meppener Polizei bittet im Falle eines Einbruches am Nagelshof um die Mithilfe der Bürger. (Symbolbild) FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Bargeld gestohlen Meppen: Einbruch in Mensa am Nagelshof Von Dominik Bögel | 28.06.2022, 10:09 Uhr

In die Mensa eines Schulgebäudes am Nagelshof in Meppen ist eingebrochen worden. Die Täter entwendeten dabei auch Bargeld.