Feiern unter freiem Himmel Drei Bühnen, vier Locations: Das bietet das „Dreiecksfestival" in Meppen Von Jana Probst | 14.08.2023, 10:14 Uhr Dass man im Bermudadreieck in Meppen gut feiern kann, wissen viele. Bald ist das dort auch unter freiem Himmel möglich: Vor drei Bühnen beim „Dreiecksfest(ival)". Archivfoto: Hermann-Josef Mammes

Wer gerne im Meppener Bermudadreieck feiert, sollte sich diesen Termin schon einmal vormerken: Im August steigt in der Bahnhofstraße an zwei Abenden das sogenannte „Dreiecksfest(ival)“ mit drei Bühnen und Kinderprogramm am Nachmittag.