Für die Büchereien stehen in diesem Jahr 90000 Euro zur Verfügung. Aufgrund ihrer überörtlichen Funktionen erhalten die Stadtbüchereien in Papenburg und Meppen sowie die Stadt- und Hochschulbibliothek in Lingen einen Festbetrag von jeweils 7500 Euro. Die verbleibenden Mittel würden zu 40 Prozent auf den Bestand und zu 60 Prozent auf die Entleihungen der übrigen Büchereien verteilt.

'"'Die Kulturlandschaft im Emsland konnte unter anderem mithilfe der Kulturkreise und Theatergemeinden in den letzten Jahren zu einem wichtigen Standortfaktor entwickelt werden. Die Haushaltskonsolidierung erfordere nun aber eine Reduzierung auf 40000 Euro in diesem Jahr'"', so ein Sprecher der Kreisverwaltung.

Die Freilichtbühnen in Meppen und Ahmsen sollen davon jeweils 4000 Euro erhalten, die Kulturschaffenden in Lingen, Meppen, Papenburg und Sögel je 8000 Euro. Die Förderung der Kulturkreise in Haren und Dörpen wurde komplett eingestellt.

Beide Fördertöpfe seien zunächst nur für das laufende Jahr beschlossen und müssten je nach Haushaltslage in den Folgejahren möglicherweise erneut angepasst werden, hieß es gestern in der Kreisverwaltung. Betont wurde, die kulturelle Vielfalt im Emsland bleibe '"'weiterhin erhalten'"'.