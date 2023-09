Das hat Meppens Wirtschaftsförderer Alexander Kassner dem Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur berichtet. Demnach ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen am Standort Meppen trotz konjunktureller Turbulenzen weiter hoch. 584 Hektar gibt es in den großen Flächenpools insgesamt, aktuell sind nicht einmal 10 Hektar noch frei. Ein Überlick.

13 Hektar an der Haarbrücke bereits ausverkauft

Gebiet Haarbrücke: Als letztes neues Gewerbegebiet war das an der Bundesstraße B70 nach Lingen, Haarbrücke, in den Verkauf gegangen. „Und es ist inzwischen voll“, sagte Kassner. 14 Unternehmen auf rund 13 Hektar hätten sich bereits angesiedelt oder seien im Begriff, dies zu tun. Zuletzt hatte das Bauunternehmen Oehm bekannt gegeben, seine Firmenzentrale von der Riedemannstraße dorthin verlagern zu wollen.

Das Gewerbegebiet Haarbrücke ist zwar noch nicht komplett bebaut, aber schon komplett vermarktet. Foto: Tobias Böckermann

Weitere Unternehmen sind die Bunte Steinewelt (Lego), die Tischlerei Schepers, die ETN Group oder Würth sowie das Küchenstudio „Küchenideen Meer“. Dort ist ein typischer „Nödiker Mix“ aus Unternehmen entstanden, sagte Kassner. „Die Nachfrage nach dem Gebiet hat das Angebot deutlich überstiegen“, sagte Kassner.

Gebiet Höftehof: Das gelte auch für die Erweiterung des Gebietes „Höftehof“ in Nödike. Auf 3,6 Hektar neu geschaffener Fläche siedeln sich insgesamt vier Unternehmen an oder haben das bereits getan.

Gewerbegebiet Eurohafen-Hüntel: Hier sind zuletzt auf Meppener Seite rund zehn Hektar Baulandfläche neu geschaffen worden. Die Essener Straße wurde auf 1000 Metern Länge neu ausgebaut. Zwei Unternehmen wollen sich hier ansiedeln, darunter ein Großunternehmen aus der Baustoffbranche. Dieses hat sich bisher noch nicht öffentlich zu seinem Vorhaben geäußert, weshalb der Name auch noch nicht bekannt ist. Die Verträge sind unterzeichnet, aber wann die Bauarbeiten beginnen, ist offen. Das Gebiet ist 300 Hektar groß und komplett voll.

In Hüntel wird ein Unternehmen aus der Baustoffbranche bauen. Archivfoto: Tobias Böckermann

Euro-Industriepark Versen: Dieses 85 Hektar große Gebiet ist schon rund zwei Jahrzehnte alt. In den vergangenen Jahren hat die Vermarktung der Flächen nun richtig Fahrt aufgenommen. „Es sind nur noch Restflächen vorhanden“, sagte Wirtschaftsförderer Kassner.

Bekanntlich hat sich hier unter anderem mit „Cella“ ein Großunternehmen aus der Logistikbranche angesiedelt. Mit dem Unternehmen „StahlQuadrat“ kommt ein Hallenbauer, außerdem wird die neue Leitstelle der beiden Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim in Versen gebaut werden.

Zukunftsbranche E-Mobilität

Ein Hoffnungsträger ist das Unternehmen „Re.Lion.Bat.“, das eine Batterie-Recycling-Anlage bauen will und damit auf den steigenden Bedarf durch die vielen E-Autos und den Trend zur Elektrifizierung des Alltags reagiert. „Wir vernehmen Interesse weiterer Unternehmen aus dem Bereich Recycling/E-Mobilität“, sagte Kassner. „Vielleicht entsteht hier ein kleines Cluster für Unternehmen dieser Zukunftsbranche.“

Auf dieser Fläche in Versen, die im Süden an die Schöninghsdorfer Straße liegt, wird der Euroindustriepark erweitert. Archivfoto: Daniel Gonzalez-Tepper

Neun Hektar sind aktuell noch verfügbar, hier gibt es aber bereits Verhandlungen mit einem Logistiker, weshalb die Suche nach Erweiterungsmöglichkeiten läuft. Eine Erweiterungsfläche von zehn Hektar befindet sich aktuell im Bebauungsplanverfahren.

Weitere Potenzialflächen bieten zumindest planerisch die dafür notwendigen Voraussetzungen. Ohnehin komme diesem Gebiet eine große Bedeutung zu, sagte Kassner. Denn nur hier gebe es überhaupt Erweiterungsmöglichkeiten. Die sehe man in Hüntel und Nödike derzeit nicht.

Weitere Gewerbegebiete: Nödike (174 Hektar) ist belegt, in Rühlerfeld sind von 25 Hektar noch 0,8 Hektar frei. Hier sind Erweiterungen geplant. Andere Gebiete wie an der Riedemannstraße oder am alten Hafen werden perspektivisch anders genutzt.

Lob für Wirtschaftspolitik der Stadt

CDU-Ratsherr Gerd Gels lobte die Wirtschaftspolitik der Stadt und auch des Rates. „Wegen der vielen Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze geht es der Stadt Meppen so gut.“ Es sei von Vorteil, dass die Gebiete auf die unterschiedlichen Ortsteile verteilt seien. Dass der Bedarf an der Autobahn A31 so groß sei, zeige, wie wichtig der Ausbau von Straßeninfrastrukturen sei, also auch der E233.

Gels forderte, Industrie- und Gewerbegebiete künftig und auch in Altbeständen nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten und Ökonomie und Ökologie noch besser zu verbinden.