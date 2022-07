In Meppen ist ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. FOTO: Daniel Bockwoldt/dpa (Symbolbild) up-down up-down Verkehrsunfall in der Lingener Straße Bislang unbekannter Autofahrer verletzt Radfahrer in Meppen Von Wilfried Roggendorf | 21.07.2022, 12:32 Uhr

In Meppen hat sich in der Lingener Straße am Mittwoch, 20. Juli, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 51-jähriger Radfahrer leicht verletzt.