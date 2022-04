Sängerin Loona wird zum Auftakt des „Meppener Sommergartens“ am 14. Mai auf der Bühne stehen. FOTO: Stadt Meppen/Dominik Beckmann Stadtwette verspricht Spannung Bekannte Künstler und Beststeller-Autor beim „Meppener Sommergarten“ Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.04.2022, 13:30 Uhr

Von Mai bis September wird es in der Innenstadt in Meppen an jedem dritten Samstag ein Programm auf zwei Bühnen geben. Neben Musik und Talk spielt dabei auch eine „Stadtwette“ eine Rolle.