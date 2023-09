Die Debatte um das Lied „Partyqueen“, losgetreten durch ein Schreiben der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Emsland, hat der Verbreitung seines ersten Schlagerliedes eher geholfen als geschadet. Daraus macht Ansgar Deters kein Geheimnis.

Etwa 35.000 Mal ist „Partyqueen“ bei den Streamingportalen seit dem 23. Juni abgespielt worden. Das dazugehörige Video, das im Restaurant Yachthafen in Meppen gedreht wurde, wurde etwa 13.000 Mal angesehen. Hinzu kamen etwa zwölf Auftritte auf Privatfeiern oder öffentlichen Veranstaltungen.

Für einen Neuling auf dem Schlagerparkett seien das gute Werte, habe ihm sein Produzent gesagt, sagt Deters. „Wie hoch die Zahlen gewesen wären ohne diese unsägliche Debatte, kann ich nicht sagen“, stellt der 58-Jährige fest, der hauptberuflich als Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Osnabrück-Land arbeitet.

Dieses Foto hat Ansgar Deters für das CD-Cover von „Partyqueen“ und Werbung auf Streamingportalen genutzt. Foto: Ansgar Deters Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ist Liedtext harmlos oder sexistisch?

In seinem „Erstlingswerk“ geht es um eine Frau, die auf einer Party die Blicke der Männer auf sich zieht. Sie trägt ein kurzes Kleid, kokettiert mit ihrem Aussehen, hält Small-Talk mit dem ein oder anderen („Küsschen hier, und Küsschen da“), trinkt reichlich Prosecco. Wörtlich heißt es im Liedtext unter anderem: „Du bist die Partyqueen im geilen Cocktailkleid, damit bringst du auch mich in Verlegenheit“ oder „Dein Hüftschwung wirkt auf uns, wie ein Magnet“.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

In einem Brief an den Kreissportbund (KSB), in dem Deters bis Mitte Juli einer der Vize-Präsidenten war, stellte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Emsland unter anderem fest, dass das Lied „nach meiner Wahrnehmung nicht mit dem Frauenbild übereinstimmt, um das sich der Kreissportbund mit seinen Angeboten und Bildungsveranstaltungen bemüht“.

Nach einer Sitzung des KSB-Präsidiums zu dem Thema - an der Deters aber nicht teilgenommen hatte - erklärte er den Rücktritt von seinem Amt beim KSB. „Mir ist in unzähligen Gesprächen und Nachrichten bestätigt worden, dass das Lied harmlos ist und die Reaktion der Dame unverhältnismäßig war“, sagt der Meppener rückblickend.

Weiterer Besuch im Tonstudio und neue Lieder in Planung

Am 30. September erscheint sein zweites Lied „Männer mit grauen Schläfen“. Im Liedtext, geht es erneut um das Verhältnis zwischen älteren Männern und Frauen. Der Sänger beschreibt, welche Vorzüge „Männer mit grauen Schläfen“ und „Kavaliere der alten Schule“ gegenüber jüngeren Mitbewerbern hätten.

Wörtlich heißt es diesmal: „Du bist unzufrieden, denn dein junger Freund, der hat schon wieder die Chance versäumt.“ Männer mit grauen Schläfen „könnten noch Rätsel lösen, das macht sie ganz einfach interessant“. Das dazugehörige Video wird in wenigen Tagen ebenfalls im Restaurant „Yachthafen“ gedreht.

Deters will mögliche neue Sexismus-Debatte aushalten

Aufgenommen wurde „Männer mit grauen Schläfen“ bereits im März bei seinem Besuch im Tonstudio in der Schweiz, als auch „Partyqueen“ eingesungen wurde. „Wir haben die Veröffentlichung etwas vorgezogen, um den ,Flow‘ zu nutzen“, berichtet Deters.

Der Meppener geht trotz des erneut durchaus zweideutigen Liedtextes nicht davon aus, dass es wieder eine Sexismus-Debatte geben wird. Wenn doch, werde er sie aushalten. Er hat sogar vor, drei weitere Lieder aufzunehmen. „Ich werde Ende Oktober oder Anfang November erneut nach Graz fliegen“, kündigt der Sänger an.

Zwei Liedtexte hat Deters bereits ausgesucht, sie heißen „Das Mädchen mit dem Saxophon“ und „Ich will alles“. Möglich sei Deters zufolge auch ein fünftes Lied. „Dann könnte ich ein etwa halbstündiges Bühnenprogramm füllen und bei größeren Veranstaltungen auftreten“, erklärt der Schlagerfan.