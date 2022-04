Ihn nun vor allem Tom und Bill am Rande der Meppener Veranstaltung persönlich zu übergeben, ist der größte Wunsch von Svenja und Madeline. '"'In den letzten Monaten haben wir so viel über die Jungs herausgefunden, über die Band und über ihr 'altes' Leben, dass wir manchmal echt schon denken, wir kennen sie'"', sagen sie.

Zu absoluten Fans der Band wurden die beiden '"'Kohlenpöttlerinnen'"' durch das Song-Video '"'Monsun'"': '"'Wir zwei waren da völlig hin und weg.'"' Von jenem Tag im August habe sich ihr Leben total verändert. '"'Seitdem versuchen wir, alles über die Zwillinge herauszukriegen und sie nur irgendwie einmal zu treffen'"', erzählt Svenja. Jede Zeitung, in der nur ein winziger Schnipsel von '"'TH'"' zu finden ist, CDs, DVDs, Kalender, Shirts - alles besitzen sie, was nur irgendwie mit ihrer Lieblingsband zu tun hat.

Natürlich besorgten sie sich auch Tickets für das erste Konzert der '"'Schrei-Tour'"' im Dezember in Köln. Es musste wegen Erkrankung von Bill und Gustav jedoch ausfallen. '"'Als wir das gehört haben, waren wir erst einmal total geschockt und haben wieder einmal bei dem Stiefvater von Bill und Tom angerufen.'"' Von ihm erfuhren sie, dass das Konzert auf den 20. Dezember verlegt wurde. Klar, dass die beiden Mädels dort dabei waren. '"'In der Schule haben wir nur noch die Zeit abgesessen und darauf gewartet, dass wir um 12.30 Uhr endlich aus der Klasse rennen konnten. Als wir an der Halle ankamen, waren zwar schon einige da, aber wir sind trotzdem in die erste Reihe gekommen. Von der ersten Reihe aus hat man einen super Blick zu den Jungs gehabt, und als Bill und Tom mal zu uns rübergeguckt haben, wussten wir, die müssen wir mal treffen'"', sind die Realschülerinnen noch heute begeistert.

Warum sie '"'Tokio Hotel'"' so toll finden? '"'Als ich Bill das erste Mal gesehen habe, wusste ich einfach, dass der Junge etwas total Besonderes ist'"', kommt Svenjas Antwort ohne großes Überlegen. Er und seine Mitstreiter machten einfach ihr Ding, ließen sich von niemandem etwas sagen. Besonders cool finden Svenja und Madeline, dass sie ihre Texte selbst schreiben. '"'Man versteht sie, und die Musik, die sie machen, ist echt toll.'"' Klar, dass sich die meisten Gesprächsthemen der beiden Freundinnen ausschließlich um '"'TH'"' drehen. Natürlich treffen sie sich auch mit Freunden, gehen Shoppen, leben wie andere Mädchen in dem Alter. '"'Nur, dass wir keinen Tag beenden, ohne die Wörter Bill und Tom benutzt zu haben'"', schmunzeln sie.