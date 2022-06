Max Giesinger begeisterte im August 2021 das Publikum beim Open Air vor der Emslandarena in Lingen. FOTO: Sven Lampe Sänger im Interview Max Giesinger in Meppen: „Alle zusammen mal komplett loslassen“ Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.06.2022, 05:42 Uhr

Beim Emsland Open Air am 18. Juni 2022 in Meppen wird Max Giesinger auf der Bühne stehen. Es ist nicht sein erster Besuch im Emsland. Im Interview verrät der 33-Jährige, welche Erinnerungen er an die Region hat, was die Musikfans in Meppen erwartet und wieso er Jurymitglied beim ESC war.