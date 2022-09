Großer Andrang herrschte schon am Samstagvormittag beim traditionellen Herbstmarkt in Meppen-Nödike. Foto: Gerd Mecklenborg up-down up-down Herbstmarkt in Meppen Kostenexplosion: Standbetreiber haben drückende Zukunftssorgen Von Gerd Mecklenborg | 24.09.2022, 15:01 Uhr

Großer Andrang herrscht schon am Samstagvormittag beim traditionellen Herbstmarkt in Meppen-Nödike. Doch wird das in den nächsten Jahren auch noch so sein? Die Marktstandbetreiber zeigen sich da „sehr, sehr skeptisch“.