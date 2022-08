Die erste „Melonen“-Weitwurf-WM in Meppen war ein voller Erfolg. FOTO: Christiane Adam up-down up-down Unberechenbare Wurfgeschosse „Melonen“-Weitwurf in Meppen: Marco Fiege wirft zum „Weltrekord“ Von Christiane Adam | 14.08.2022, 16:27 Uhr

Eine kuriose Weltmeisterschaft wurde am Samstag in Meppen ausgetragen: Melonenweitwurf. Die Spaß-WM entschied am Ende Marco Fiege für sich.