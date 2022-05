Am Montagmittag ist es auf dem Gelände der WTD 91 in Meppen zu einem weiteren Brand gekommen. FOTO: WTD 91 Feuerwehr im Dauereinsatz Maisfeld auf Gelände der WTD 91 Meppen brennt - Heidebrand gelöscht Von Harry de Winter | 16.05.2022, 14:38 Uhr

Am Montagmittag ist es auf dem Gelände der WTD 91 in Meppen zu einem weiteren Brand gekommen. Dieser steht aber nicht in Verbindung mit dem Heidebrand vom vergangenen Donnerstag.