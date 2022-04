An der Spitze der Mährischen Philharmonie standen herausragende Persönlichkeiten wie etwa Otto Klemperer und Lord Yehudi Menuhin. In Meppen steht das Orchester unter dem Dirigat von Hermann Breuer, „der selbst auch in bewährter Art und Weise gut gelaunt und kurzweilig durch das Programm führen wird“, wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt.

Als Solistin konnte Susanna Risch verpflichtet werden. Die aus Trier stammende Sängerin (Sopran) lernte zunächst Geige, Klavier und Oboe, bis sie unter anderem am Mozarteum in Salzburg Gesang studierte. Sie ist Preisträgerin des internationalen Robert-Stolz-Gesangwettbewerbs.

Eintrittskarten kosten 25 Euro (ermäßigt 17 Euro, Jugendliche zahlen fünf Euro). Erhältlich sind sie in Meppen bei der Tourist Information (TIM), Markt 4, sowie in allen Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde Meppen, im Verkehrsbüro der Stadt Lingen, der Touristinformation Haselünne, dem Touristikverein Haren, Alltours Reisecenter Twist, dem Gäste-Info-Service Lathen sowie im Internet unter www.theater-meppen.com und an der Abendkasse.