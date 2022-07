Der Landwirt löschte den Brand mit Wasser aus einem Güllefass FOTO: Marco Schlösser up-down up-down Wasser im Güllefass Mähdrescher gerät in Meppen-Esterfeld in Brand Von Marco Schlösser | 20.07.2022, 14:33 Uhr

In der Friedhofsallee in Meppen-Esterfeld ist ein Mähdrescher in Brand geraten. Weil der Landwirt ein mit Wasser gefülltes Güllefass bereit hielt, konnte er den Brand schnell löschen.