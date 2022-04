Zu viele Ketten, zu wenige individuelle Shoppingmöglichkeiten: Das Einkaufsangebot in Meppen ist ausbaufähig, meint Lorena. FOTO: Lucie Römer Dorfidylle und Großstadtrummel Was ist gut, was ist schlecht? Das sagen Jugendliche aus Meppen über ihre Stadt Von Lucie Römer | 04.04.2022, 07:45 Uhr

Die Zahl der jungen Menschen, die in größere Städte abwandern, wächst. Das Leben auf dem Land scheint einem Großteil der Jugend nicht das zu bieten, was ihr wichtig erscheint. Doch wie ist das Leben für die Jugendlichen in Meppen wirklich? Wir haben uns umgehört.