Bei dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Meppen-Bokeloh sind ein Güterzug und ein Lkw zusammengestoßen. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Lkw und Güterzug stoßen an Bahnübergang in Meppen-Bokeloh zusammen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 07.02.2023, 11:33 Uhr | Update vor 2 Min.

An einem unbeschrankten Bahnübergang an der Grecostraße in Meppen-Bokeloh hat es am späten Dienstagvormittag einen Unfall gegeben. Ein Güterzug und ein Sattelschlepper stießen zusammen. Feuerwehr und Polizei sind in der Nähe der B402 im Einsatz.