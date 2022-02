Blick in die Leitstelle Ems-Vechte: Operativer Leiter Michael Speer (Mitte) erläuterte das Vorgehen nach dem sogenannten „ProQA“-System. FOTO: Tobias Böckermann Auszeichnung für Notrufteam Leitstelle Ems-Vechte in Meppen gehört jetzt zu den besten der Welt Von Tobias Böckermann | 23.02.2022, 18:42 Uhr

Bei einem medizinischen Notfall kommt es auf jede Minute an. Damit schnellstmöglich passende Hilfe kommt, hat die Leitstelle Ems-Vechte in Meppen ihre Arbeit umgestellt. Als erste ihrer Art in Deutschland ist sie dafür jetzt ausgezeichnet worden.