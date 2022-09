CDU-Kandidatin Lara Evers sucht im Rahmen des Wahlkampfes das Gespräch mit den Menschen im Wahlkreis Meppen. Foto: Franz Schepers up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen Lara Evers ist das neue Gesicht der CDU im Wahlkreis 81 Meppen Von Hermann-Josef Mammes | 05.09.2022, 07:55 Uhr

Lara Evers aus Geeste ist der Shooting-Star der CDU im mittleren Emsland. Sie tritt am 9. Oktober 2022 bei der Landtagswahl als CDU-Kandidatin im Wahlkreis 81 Meppen an und will Nachfolgerin des langjährigen CDU-Landtagsabgeordneten Bernd-Carsten Hiebing werden.