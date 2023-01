Wer Pflanzenschutz im Ackerbau anwenden will, benötigt dafür einen Sachkundenachweis. Den gibt es im Emsland 2023 wieder in online- und Präsenzveranstaltungen. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild up-down up-down Erstmals seit Corona-Ausbruch Landwirtschaftskammer Emsland berät Bauern beim Pflanzenschutz wieder in Präsenz Von Tobias Böckermann | 03.01.2023, 11:38 Uhr

Wer auf seinem Acker Pflanzenschutzmittel einsetzen will, benötigt einen Sachkundenachweis für Landwirte, der regelmäßig erneuert werden muss. In diesem Jahr geht das im Emsland erstmals auch wieder in Präsenz.