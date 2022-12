Grünen-Politiker Nicolas Breer aus Haselünne. Foto: Jana Probst up-down up-down Jahresrückblick Emsland 2022 Landtagswahl: Grünen-Politiker aus Haselünne Hoffnungsträger fürs Emsland Von Hermann-Josef Mammes | 31.12.2022, 10:01 Uhr

Das Emsland ist klarer Verlierer der Landtagswahl in Niedersachsen. Der flächengrößte Landkreis des Bundeslandes ist in der rot-grünen Landesregierung mit keinem einzigen Mandatsträger mehr vertreten. Allerdings könnte sich dies in den kommenden Monaten noch ändern.