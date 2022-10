Bei der Landtagswahl hat Lara Evers das Direktmandat für den Wahlkreis 81 Meppen gewonnen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Starke Verluste trüben Ergebnis Landtagswahl im Emsland: Sieg und Niederlage zugleich Meinung – Tobias Böckermann | 09.10.2022, 22:21 Uhr

Lara Evers hat es geschafft – die 46-jährige Geesterin wird das mittlere Emsland als direkt gewählte Kandidatin im neuen Landtag in Hannover vertreten. Dass es so kommen würde, war aber bei dieser Wahl keineswegs so klar wie sonst.