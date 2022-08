Die Landtagswahl findet in Niedersachsen am 9. Oktober statt. FOTO: Oliver Berg up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen Wo und wann kann ich im Emsland meine Stimme per Briefwahl abgeben? Von Hermann-Josef Mammes | 26.08.2022, 12:45 Uhr

Am 9. Oktober 2022 findet die Landtagswahl in Niedersachsen statt. Wer an dem Tag verhindert ist, kann bereits vorher seine Stimme abgeben – per Briefwahl. Hiervon machten auch immer mehr Emsländer bei den vergangenen Wahlen Gebrauch. Alle Informationen für die drei Wahlkreise Papenburg, Meppen und Lingen im Emsland.