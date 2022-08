In Niedersachsen wird am 9. Oktober 2022 ein neuer Landtag gewählt. FOTO: Peter Steffen up-down up-down Emsland: Liste zur Landtagswahl 2022 21 Bewerber in den drei Wahlkreisen Papenburg, Meppen und Lingen Von Hermann-Josef Mammes | 12.08.2022, 13:14 Uhr

Auch im Emsland wird die Parteienlandschaft zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen bunter und vielfältiger. So gibt es jeweils in allen drei Wahlkreisen Lingen, Meppen und Papenburg gleich sieben Direktbewerber und damit mehr als vor fünf Jahren.