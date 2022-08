Noch ist das Hotel Knotenpunkt in Meppen-Hemsen eine Baustelle. Im Eingangsbereich lässt sich aber schon erkennen, wie der Neubau des ehemaligen Landgasthof Albers gestaltet wird. FOTO: Jana Probst up-down up-down Anlaufstelle für Radtouristen Landgasthof adé: So sieht es im neuen Hotel Knotenpunkt in Meppen-Hemsen aus Von Jana Probst | 17.08.2022, 10:25 Uhr

Der Landgasthof Albers ist Vergangenheit: Simone Albers und ihr Mann René eröffnen in Kürze das Hotel Knotenpunkt am gleichen Standort in Meppen-Hemsen - mit mehr Zimmern, neuem Design und einem neuen Schwerpunkt.