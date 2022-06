Nach der langen Corona-Pause sind die die Mitglieder der Kult-Blech-Szene heiß auf Kult am Turm. FOTO: Harry de Winter Old- und Youngtimertreffen am Funpark Kult am Turm in Meppen: Das sind die Highlights für die Besucher Von Harry de Winter | 07.06.2022, 12:14 Uhr

Vom 10. bis 12. Juni findet nach langer Corona-Pause wieder das Old- und Youngtimertreffen „Kult am Turm“ am Funpark in Meppen statt. Zahlreiche Highlights warten auf die Teilnehmer und Besucher.