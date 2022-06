Treffen der Kult-Blech-Szene am Funpark Hüntel. FOTO: Werner Scholz/Picturepower Cabrio, Roller, Fahrrad, Felgen „Kult am Turm“ in Meppen: Diese Lose haben bei der Tombola gewonnen Von Harry de Winter | 20.06.2022, 11:23 Uhr

Vom 10. bis 12 Juni 2022 fand in Meppen das große Old- und Youngtimertreffen „Kult am Turm“ statt. Diese Lose haben bei der Tombola gewonnen.