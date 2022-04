Die Abdeckungen dieser Stelen am Stationsweg in Meppen sind entwendet worden. FOTO: Manfred Fickers Kreuzwegdarstellungen gestohlen Metalldiebe beschädigen Wegekreuze Von PM. | 27.09.2011, 10:27 Uhr

Metalldiebe haben 15 Kupferabdeckungen von den Stelen der Kreuzwegdarstellungen am Stationsweg in Meppen entwendet, teilt die Polizei mit. Bereits am 16. August wurde auf dem Weg zwischen der Meppener Neustadt und Bokeloh der Diebstahl von zunächst zwei Kupferabdeckungen festgestellt.