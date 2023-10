Gedenkminute in Meppen Kreistag Emsland steht nach Barbarei der Hamas an Seite Israels Von Hermann-Josef Mammes | 10.10.2023, 14:18 Uhr Solidarität mit Israel zeigt der emsländische Kreistag Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down

Mit einer imposanten Geste der Solidarität mit dem Staat Israel hat der Kreistag Emsland am Montag in Meppen seine Sitzung begonnen. Sitzungspräsident Burkhard Remmers sagte: „Wir setzen ein klares Zeichen. Wir stehen an der Seite Israels.“