Die Polizei kontrolliert im Emsland erneut, ob sich jeder an die Geschwindigkeit hält. Foto: Matthias Balk/dpa/dpa-tmn up-down up-down Radarkontrollen Kreis Emsland: Hier stehen die Blitzer vom 1. bis 7. Mai Von Reinhild Wilmes | 30.04.2023, 10:55 Uhr

Auch in der ersten Maiwoche müssen Autofahrer ihre Augen offenhalten, denn in der kommenden Woche wird wieder geblitzt. Der Landkreis Emsland hat angekündigt, an welchen Orten die Geschwindigkeit kontrolliert wird.