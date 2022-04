Klaudia und Gregor Klaßen schließen ihr Modegeschäft „Virus“ in der Hasestraße in Meppen nach fast 15 Jahren. FOTO: Jana Probst Keine Nachfolge gefunden Konkurrenz Onlinehandel: Modegeschäft Virus in Meppen schließt Von Jana Probst | 14.04.2022, 09:12 Uhr

In knapp vier Wochen wird Klaudia Klaßen zum letzten Mal den Schlüssel ihres Modegeschäftes in der Hasestraße in Meppen umdrehen. Die Boutique „Virus“ wird dann nach fast 15 Jahren schließen.