Einstweilige Verfügung hat Bestand Nach Vorfall beim Schützenfest in Meppen-Esterfeld: Konflikt landet vor Gericht Von Sebastian Jaspers | 22.09.2023, 18:03 Uhr In Meppen-Esterfeld kam es zum Abschluss des Schützenfestes zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Imbissbetreiberin und einem Vorstandsmitglied. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Ein Vorfall beim Schützenfest in Meppen-Esterfeld im Juli beschäftigte nun die Justiz. Am letzten Tag der Feier sollen Imbissverkäuferinnen von einem Vorstandsmitglied des Schützenvereins beleidigt worden sein. Daraufhin erstattete die Betreiberin des Imbisswagens Anzeige. In dieser Woche trafen sich die Konfliktparteien vor dem Landgericht Osnabrück.