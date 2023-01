Mehrere Stunden musste der Dreijährige aus Meppen in dem Bus ausharren. Symbolfoto: dpa/Peter Gercke up-down up-down Auf dem Weg in die Kita Dreijähriger aus Meppen im Bus gefangen: Heiser vom Weinen und Schreien Von Hermann-Josef Mammes | 18.01.2023, 11:25 Uhr

Der kleine Hans* aus Meppen hat rund fünf Stunden eingesperrt in einem Bus zugebracht. Dabei dachten seine Eltern, dass der Dreijährige wohl behütet in seiner Kindertagesstätte in Meppen mit anderen Mädchen und Jungen vergnügt spielen würde.