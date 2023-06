Nicht zentraler Bestandteil des neuen Baugebietes an der Meppener Kuhweide, aber möglich: ein Tiny-Haus. Symbolfoto: Peter Thomsen up-down up-down Gründächer vorgeschrieben Kleine Grundstücke und große Vielfalt im Baugebiet an der Meppener Kuhweide Von Tobias Böckermann | 22.06.2023, 06:39 Uhr

Im neuen Baugebiet an der Meppener Kuhweide wird es nur vergleichsweise kleine Grundstücke, dafür aber ein Maximum an möglichen Bauformen geben. Strittig war eine Anbindung an ein bestehendes Baugebiet.