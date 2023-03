In Meppen gibt es aktuell ausreichend Kita- und Krippenplätze. Allerdings fehlt es an Fachkräften. Symbolfoto: Uli Deck/dpa/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down Aktuell ausreichend Plätze Kinderbetreuung in Meppen: Fachkräftemangel ein wachsendes Problem Von Tobias Böckermann | 17.03.2023, 13:24 Uhr

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder von null bis sechs Jahren ist in Meppen rasant angestiegen. Die gute Nachricht: Jedem Kind kann ein Platz angeboten werden. Die schlechte: Es fehlt zunehmend an Fachkräften und hier ist keine Besserung in Sicht.