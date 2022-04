An der Marienstraße in Meppen hat eine neue Kampfsportschule aufgemacht. FOTO: Anton Stuhlberg Yoga und Kickboxen auf dem Lehrplan Kampfsportschule „Boran Martial Arts“ in Meppen eröffnet Von Dominik Bögel | 26.04.2022, 10:55 Uhr

Wer sich in Meppen sportlich auspowern will, kann das auch in der neuen Kampfsportschule „Boran Martial Arts“ (BMA) tun. Doch dort geht es nicht nur ruppig zur Sache, wie der Name implizieren mag.