Die Junge Ems-Dollart Philharmonie ist ein grenzübergreifendes, deutsch-niederländisches Jugendsinfonieorchester. Junge Musikerinnen und Musiker aus der Region im Alter von 14 bis 21 Jahren haben die Möglichkeit, in diesem Jugendorchester mitzuwirken. Die Teilnehmer treffen sich einmal im Jahr zu einer zehntägigen Probenphase mit Abschlusskonzerten in Deutschland und den Niederlanden. Die „Junge Ems-Dollart Philharmonie“ wurde mit dem Ziel gegründet, talentierte junge Musiker aus der Region in einem grenzübergreifenden Orchester zusammenzuführen und zu fördern.

Initiator und Träger ist das Emsländische Kammermusikensemble e.V. Als Partner beteiligt sich das ICO Centrum voor Kunst & Cultuur Assen. Informationen gibt es beim Kulturbüro Emsland, Telefon 0591/9003801, sowie unter www.jed-phil.org. Die Anmeldeformulare stehen zum Download zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 15. März.