Das Ludmillenstift freut sich über die neuen Auszubildenen aus Afrika FOTO: Krankenhaus Ludmillenstift Ausbildung am Krankenhaus Meppen Junge Leute aus Afrika sollen gegen Pflegenotstand in Meppen helfen Von Carola Alge | 12.05.2022, 07:12 Uhr

„Make it in Germany“. Dies ist der Leitspruch des Portals der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland. Das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen startete deshalb ein Projekt, das es jungen Leuten aus Afrika möglich macht, in Meppen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu absolvieren.