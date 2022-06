Den Fisch Schwarzmundgrundel hat Luisa Felschen vom Gymnasium Marianum in Meppen näher betrachtet und damit den Landessieg bei „Jugend forscht“ gewonnen. FOTO: Gymnasium Marianum Nichtheimischen Fisch untersucht Jugend forscht: Landessiegerin in Biologie kommt aus dem Emsland Von Daniel Gonzalez-Tepper | 10.06.2022, 06:34 Uhr

Die 17-jährige Luisa Felschen vom Gymnasium Marianum in Meppen hat beim Wettbewerb „Jugend forscht“ in Biologie den Landessieg eingeheimst und darf nun am Bundesfinale teilnehmen. Ein nicht heimischer Fisch spielte bei ihrem Forschungsprojekt eine entscheidende Rolle.