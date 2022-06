Ein Leben im Dienste der Medizin: Joachim Beyer geht im Sommer in den Ruhestand, verabschiedet sich jedoch nicht vollständig von seiner Tätigkeit als Mediziner. FOTO: Dominik Bögel Ruhestand nach 24 Jahren als Chefarzt Dr. Joachim Beyer: Pionier der Frühreha am Krankenhaus Meppen Von Dominik Bögel | 17.06.2022, 11:45 Uhr

Als Chefarzt hat Joachim Beyer die Station für Frührehabilitation am Meppener Krankenhaus Ludmillenstift von Anfang an begleitet. Seitdem habe sich so einiges im Beruf verändert. Nicht nur auf der medizinischen Ebene.