67.951 Fälle seit Beginn der Pandemie Jeder fünfte Emsländer hatte mittlerweile eine Corona-Infektion Von Harry de Winter | 19.03.2022, 11:52 Uhr

Die Corona-Inzidenz ist am Samstag im Emsland gesunken. Lag der Wert am Freitag noch bei 1658,1, betrug dieser am Samstag 1555. Wie sieht es in Nachbarlandkreisen aus?