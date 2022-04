Mit dem Schlusspfiff erzielte Jan-Hendrik Determann, der in diesem Jahr zu Geeste wechselte und so zum Leistungsträger avancierte, den 1:0-Siegtreffer. Seit der 82. Minute hatte Geeste aufgrund eines Platzverweises in Unterzahl spielen müssen und konnte den Punktgewinn daher doppelt feiern.