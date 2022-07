Gleichwohl wolle er in Kürze auch inserieren, um entsprechendes Personal einstellen zu können. Als Grund für die neuerliche Verzögerung nannte er erneut: „Es fehlen noch Genehmigungen.“

In einem Pressegespräch am 18. August hatte van der Most die Teileröffnung bereits für September angekündigt. Auch damals sagte er, dass „nicht alle Genehmigungen des Kreises für den Fun Park vorliegen“. Der Landkreis hatte jedoch schon damals erwidert, dass alle Genehmigungen erteilt seien.

Was erwartet die Besucher im Fun Park? Der große Gastronomiebereich ist weitgehend fertig. Das Tanzcafé ist eine Mischung aus englischem Pub und Seemannskneipe. Bis zu 1000 Besucher sollen hier künftig einkehren können. Zudem kann man auf der großen Außenterrasse die Aussicht auf den 130 Meter hohen Kühlturm mit der riesigen Weltkarte genießen. Im selben Gebäudekomplex befindet sich im Erdgeschoss ein Restaurant für 200 Gäste. Im Obergeschoss gibt es Konferenzräume.

Gleich am Eingang weisen Hinweistafeln auf die vier Angebote hin, die nach Auskunft von van der Most auf die Motorfans warten. So können Erwachsene mit Jeeps über das riesige Fun Park-Gelände fahren. Zukünftig wartet eine 4x4-Tour mit diversen Hindernissen darauf, dass die Fans dort ihre fahrerischen Qualitäten unter Beweis stellen. Auch die Strecke auf dem Außengelände für Quad- und Buggy-Fahrer ist hergerichtet. Prunkstück der Eröffnungsphase soll jedoch die Karthalle werden.