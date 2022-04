Das J@M!-Center hat sich in den letzten Jahren einen festen Platz als Konzert-Location in der Region erobert. Regionale, überregionale und immer häufiger auch internationale Rockgruppen finden regelmäßig den Weg auf die Bühne des Jugendhauses, um den Meppener Musikinteressierten ein breites musikalisches Programm zu bieten.

So auch beim Konzert, das am 4. Juni mit den Gruppen Zoodiak, Insert Coin und Frau Potz stattfindet. Neu ist allerdings, dass die Veranstaltung in diesem Fall nicht von den Jugendpflegern oder ehrenamtlich tätigen Erwachsenen durchgeführt wird, sondern von Jugendlichen selbst im Rahmen der neuen Beteiligungsaktion der Stadt Meppen veranstaltet wird. So wurden sämtliche Schritte in Vorbereitung und Umsetzung von einer Gruppe interessierter junger Menschen unter Begleitung des Meppener Stadtjugendpflegers Karsten Streeck getan. Herausgekommen ist ein interessantes und abwechslungsreiches Programm, das unter dem Motto „Erster Streich“ sicherlich großen Anklang beim Publikum finden wird.

Den Anfang wird die lokale Regionalband Zoodiak machen. Bekanntheit haben die vier jungen Musiker bereits beim Local Vision Band Contest erlangt. So konnten sie Publikum und Jury für sich überzeugen und sich gegen viele andere Bands durchsetzen. Insert Coin aus Recklinghausen reisen an, um melodiösen Punk-Rock abzuliefern. Mit dabei sind außerdem Frau Potz. Sie kommen aus Nordelbien, in der Nähe von Dänemark, und haben sicherlich die weiteste Anreise in die emsländische Kreisstadt.

Tickets gibt es an der Abendkasse für drei Euro. Info unter www.jam-line.de oder Tel. 059 31/40 9431 bei Karsten Streeck.